United in finale: Brighton sconfitto ai rigori

A Wembley nessun gol in 120 minuti nella seconda semifinale di FA Cup. I rigori decretano la vittoria del Manchester United, che affronterà il City in finale in uno spettacolare derby e si riscatta dopo l'eliminazione europea. La squadra di De Zerbi crea diverse occasioni e sbatte contro un super De Gea, mentre ai supplementari è soprattutto Rashford il più pericoloso in campo. Dagli undici metri un solo errore su 14 tiri, quello di March. A Lindelof non pesa il piede e punisce i Seagulls

La cronaca del match

La partita si apre con una super parata di De Gea su MacAllister: sembra il preambolo di un match spettacolare, ma con il passare del tempo l'incontro diventa più spigoloso e nervoso. La squadra di De Zerbi però crea le occasioni più nette e alla mezz'ora viene fermata dal palo sul tiro di Enciso. Lo United poco prima dell'intervallo prova a pungere senza frutto con Bruno Fernandes ed Eriksen. Nella ripresa ancora De Gea ed Enciso protagonisti, con il primo che si oppone alla soluzione del secondo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Le squadre però con il passare del tempo sembrano rassegnarsi all'idea dei supplementari. Ten Hag scuote i suoi con i cambi e proprio con un subentrante, Marcel Sabitzer, sfiora seriamente il vantaggio. Ci pensa poi Sanchez a opporsi a Rashford poco prima del cambio campo. Negli ultimi 15 minuti del match, Rashford semina ancora il panico nella difesa del Brighton, ma non trova la porta per questione di centimetri. Gli ultimi brividi però sono dei Red Devils con le percussioni di Mitoma e March in area, fermati a pochi centimetri dalla porta. Nella lotteria finale tutti i tiratori designati si dimostrano impeccabili, con Sanchez che sembra riuscire a respingere proprio l'ultimo rigore, quello di Sabitzer: un'illusione. Nei tiri a oltranza, il primo errore è di March al settimo tentativo, un sinistraccio che vola altissimo nel cielo londinese. I Seagulls vengono giustiziati poi dal tiro sotto l'incrocio di Lindelof. Lo United vola in finale dopo l'eliminazione in Europa League e affronterà i cugini del City. Il Brighton paga i tiri dagli 11 metri come già accaduto in Coppa di Lega e ora dovrà concentrarsi nell'assalto all'Europa in campionato.