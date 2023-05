Grazie a una doppietta di Gundogan il Manchester City piega 2-1 il Leeds del neo allenatore Allardyce e vola a +4 in classifica sull'Arsenal, domenica impegnato all'Emirates contro il Newcastle. Unica nota stonata l'infortunio di Aké, da valutare in vista del Real in Champions. Prima vittoria per Lampard: il suo Chelsea sfata il tabù e vince 3-1 sul campo del Bournemouth. Ok anche il Tottenham grazie a una rete del solito Kane. Ora su Sky Sport Arena c'è il Liverpool

