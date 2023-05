Newcastle in Champions, i segreti di un successo

Come scrisse un tempo lontano un geordie doc come Sting in “Walking on the moon”, sarà un po’ come camminare sulla luna. Il Newcastle torna in Champions League, 20 anni dopo l’ultima volta, uno e mezzo dopo aver rischiato di retrocedere. È chiaro che dentro questa festa ci siano gli oltre 250 milioni spesi sul mercato dalla nuova proprietà araba, ma sul come sia arrivato a questo traguardo il Newcastle, bisogna andare anche un po’ oltre. Alla domanda sul come, la risposta è ironicamente Howe, quello con la ‘e’ finale. Quando arrivò, l’8 novembre 2021, i ‘Magpies’ erano penultimi con 5 punti in 11 partite. Lui, con idee e investimenti, in 18 mesi li ha portati in Champions come solo sir Kenny Dalglish e sir Bobby Robson erano riusciti a fare prima.