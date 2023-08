Arrivato a giugno dal Lipsia, l'attaccante francese resterà fermo per diversi mesi dopo l'infortunio riportato nell'amichevole contro il Dortmund a Chicago. Il club londinese: "Operato, ora inizierà un programma di riabilitazione". E' una situazione che può portare a un'accelerata nella trattativa per lo scambio Vlahovic-Lukaku?

Grave infortunio per Christopher Nkunku del Chelsea. Arrivato a giugno dal Lipisa con un’operazione di mercato da 65milioni più bonus, l’attaccante francese si è infortunato nell’ultima amichevole giocata a Chicago contro il Borussia Dortmund e per lui si prevede uno stop di diversi mesi. "Nkunku ha riportato un infortunio al ginocchio che lo escluderà per un lungo periodo - si legge in una nota del Chelsea -. Il 25enne è stato operato e ora inizierà un programma di riabilitazione con il dipartimento medico del club”.