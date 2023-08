Calciomercato

Non solo Hojlund: quando lo United compra dalla A

Il Manchester United continua a far spesa in Italia. Dopo aver preso Onana, gli inglesi si preparano a chiudere per l'arrivo di Hojlund. Chi, prima di loro, è passato dalla Serie A ai Red Devils? Palloni d'Oro, altri campioni e anche meteore CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

HOJLUND SARÀ IL 13° DALLA SERIE A AL MANCHESTER UNITED Mancano solo gli ultimi dettagli per definire il trasferimento di Rasmus Hojlund dall'Atalanta ai Red Devils . Un'operazione da circa 84 milioni di euro complessivi (74,5 di parte fissa più 9,5 di bonus): il danese diventerà il 13° giocatore che il Manchester United acquista dalla Serie A nella sua storia.

Tutti i precedenti

DENIS LAW Acquistato: dal Torino

Anno: 1962

Acquistato: dal Torino
Anno: 1962
Costo: 135 mila
Leggenda del calcio scozzese, nonché uno dei pochi ad aver giocato per entrambi i club di Manchester. Il Torino lo prese dal City e nella sua unica stagione in Italia segnò 10 gol, poi il trasferimento allo United dove completò con Best e Charlton uno dei migliori tridenti d'attacco della storia. Con i Red Devils vinse tutto, compreso il Pallone d'Oro nel 1964, totalizzando 195 reti in 317 presenze