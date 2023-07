3/13

JESPER BLOMQVIST

Acquistato: dal Parma

Anno: 1998

Costo: 7 milioni

Dopo ottimi anni in patria, fu portato in Italia dal Milan e la stagione successiva passò al Parma. 1 gol e 2 assist in 31 presenze il suo bottino in gialloblù, poi il trasferimento a Old Trafford dove divenne uno dei protagonisti delrealizzato dal Manchester United. Seri infortuni al ginocchio gli impedirono di scendere in campo nei due anni successivi e alla scadenza del contratto firmò con l'Everton. Oggi ha una pizzeria di successo nella sua Svezia