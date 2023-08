Il tecnico del Manchester City ha ricevuto una multa per aver parcheggiato la sua vettura in divieto di sosta. Nessuna polemica da parte sua con l'agente che lo ha sanzionato che dopo averlo riconosciuto però gli ha chiesto di fare una foto insieme. Guardiola a quel punto ha scherzato con il poliziotto: "Vuoi una foto con me? Allora devi pagarla". E se ne è andato senza fare la foto richiesta