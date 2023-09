La nuova stella del Brighton di Roberto De Zerbi si chiama Evan Ferguson : ha 18 anni e ha rubato la scena nel match contro il Newcastle segnando la bellezza di tre gol (arrivando così a quota 10 reti totali in 24 presenze in Premier League). Solo Michael Owen (28), Wayne Rooney (15) e Francis Jeffers (12) hanno segnato più gol di lui nella massima serie inglese prima di compiere 19 anni. Lo stesso Owen, Robbie Fowler e Chris Bart-Williams sono gli unici ad aver segnato una tripletta in Premier a 18 anni. Insomma, Ferguson si è già ritagliato un posto speciale nella storia del calcio inglese. A differenza degli altri, però, il classe 2004 non proviene dalle giovanili di grandi club: è approdato al Brighton nel 2021, dopo aver esordito all'età di 14 anni nel piccolo club irlandese dei Bohemians ed essersi messo in luce nel St. Kevin's Boys.

Le curiosità

Il calcio, però, è di famiglia. Evan è il figlio di Barry Ferguson, ex giocatore del Coventry City, e vanta già diverse presenze nella Nazionale irlandese Under 21. "Non poteva scegliere squadra migliore del Brighton di De Zerbi" - ha commentato Chris Sutton, ex attaccante del Blackburn - "A 18 anni ha una grande fisicità. Immaginate Evan Ferguson fra tre o quattro anni con lo sviluppo che avrà avuto". Un'altra investitura importante arriva da Alan Mathews, allenatore ed ex giocatore irlandese, intervistato dall'Irish Mirror sulla crescita di Evan Ferguson. "Mi ricordava Van Basten dal punto di vista dello stile, perché non era solo una macchina da gol, era anche tatticamente maturo. Aveva tutto". E intanto, De Zerbi se lo gode...