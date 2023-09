Dopo essere uscito in lacrime venerdì scorso durante il match vinto da Brasile contro la Boliva per 5-1 l'attaccante brasiliano ha confessato a Globoesporte di aver vissuto un periodo buioi negli ultimi mesi. E ha deciso di affidarsi a uno psicologo per superare un momento difficile: "Molti mi stavano vicino solo per i soldi"

Vittoria contro il Perù per il Brasile: un successo importante sulla strada per la qualificazione mondiale. Ma per Richarlison è una gioia a metà: l'attaccante infatti si è visto annullare un gol per fuorigioco al 29'. Un gol che il brasiliano insegue anche per scrollarsi di dosso un periodo davvero tormentato. Lo ha confessato lo stesso Richarlison a Globoesporte, rivelando che si affiderà all'aiuto di uno piscologo una volta tornato a Londra per riaggregarsi ai compagni del Tottenham. Al tempo stesso, ha confermato che il peggio è alle spalle: " Sul campo cerco di aiutare il più possibile la squadra e sono felice di questo. A volte le cose non vanno come vorremmo. Ma è stato un periodo un po' così: anche se vuoi fare le cose bene, finisce per andare male. Continuerò a concentrarmi sul club, la tempesta è passata. Ho attraversato un periodo turbolento negli ultimi cinque mesi fuori dal campo. Adesso le cose vanno bene a casa. Le persone che tenevano d'occhio solo i miei soldi si sono allontanate da me. Adesso le cose inizieranno a scorrere, sono sicuro che farò bene al Tottenham e farò in modo che le cose belle succedano di nuovo".