In Tottenham-Liverpool un errore destinato a fare la storia: Luis Diaz segna ma il gol viene annullato per fuorigioco dall'arbitro, che non viene corretto dal Var perché la revisione viene fatta senza tracciare le linee al monitor. A fine gara le scuse al Liverpool da parte dell'associazione arbitrale inglese: "Errore umano significativo"

Un “errore umano significativo”, destinato a passare alla storia. La vittoria del Tottenham sul Liverpool, 2-1 ottenuto al 96’ grazie all’autorete decisiva di Matip, si porta dietro il “caso” del gol erroneamente annullato a Luis Diaz. Un caso che farà discutere parecchio, dato che l’errore è stato ammesso dallo stesso organo arbitrale inglese, con tanto di scuse rivolte ai Reds.

Cosa è successo

Siamo ancora sullo 0-0 quando, al 33’, Salah serve Luis Diaz che approfitta della dormita della difesa degli Spurs e infila Vicario, portando avanti il Liverpool in casa del Tottenham. L’assistente segnala un fuorigioco, l’arbitro annulla, ma dal Var non arriva alcuna correzione alla decisione sbagliata. La revisione, infatti, c’era stata, ma viene effettuata rapidamente e senza tracciare le linee al replay fondamentali per decifrare la reale posizione dell’attaccante, che si rivelerà regolare.

Le scuse al Liverpool

Un errore, definito “significativo” dalla stessa PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, l’organo che in Inghilterra “gestisce” gli arbitri), in una dichiarazione di scuse rilasciata già al termine del primo tempo: "La PGMOL riconosce che si è verificato un errore umano significativo durante il primo tempo di Tottenham-Liverpool. Il gol di Luis Diaz è stato annullato per fuorigioco dagli arbitri in campo. Si tratta di un chiaro ed evidente errore di fatto che doveva essere rilevato per far sì che il gol fosse assegnato tramite l'intervento del VAR. Tuttavia, il Var non è intervenuto. La PGMOL contatterà immediatamente il Liverpool al termine della partita per riconoscere l'errore”.