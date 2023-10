Show in conferenza stampa dell'allenatore del Manchester City, interpellato sulla scelta tra Haaland e Messi nella corsa al Pallone d'Oro: "Ho sempre detto che il premio deve avere due sezioni, una per Leo e una per gli altri. Haaland lo merita? Certo, abbiamo vinto il Treble e lui ha segnato 50 milioni di gol. Però la peggiore stagione di Messi è quasi la migliore di chiunque altro. E poi ha vinto il Mondiale, quindi cosa posso dire?"