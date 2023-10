Torna la Premier con la 9^giornata che si apre subito con il derby di Liverpool. Grande attesa anche per la sfida fra il Manchester City di Guardiola e il Brighton di De Zerbi in programma alle 16. In questo sabato di lusso anche Chelsea-Arsenal con fischio d'inizio alle 18.30. Chiude il programma Sheffield-Manchester Unired mentre domani è in programma Aston Villa-West Ham e lunedì il Tottenham affronterà il Fulham

LA CLASSIFICA