Tonali, coinvolto nel caso scommesse, è sceso in campo al 70' della partita vinta 4-0 dal suo Newcastle contro il Palace. Striscioni per lui dai tifosi, cori e applausi sia durante il riscaldamento che al momento dell'ingresso in campo

Venti minuti, striscioni, cori e applausi. È stata questa l'accoglienza del St. James' Park per Sandro Tonali, dopo gli ultimi giorni che lo hanno visto al centro del caso scommesse. Non è partito titolare nella partita (vinta 4-0) del suo Newcastle contro il Palace. Eddie Howe, nella vigilia del match, aveva detto di non escludere la possibilità di impiegare il centrocampista nonostante le due settimane difficili trascorse, perché comunque era riuscito ad allenarsi: "Deciderò solo in base ad aspetti sportivi, prendendo la migliore decisione per il bene della squadra". E infatti l'ex milanista è entrato a gara in corso.