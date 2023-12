Il portiere ex Empoli oggi negli Spurs a Sky: "Penso sia il campionato più entusiasmante del mondo. Come si ferma Haaland? Questa è un’altra bella domanda, non ha bisogno di presentazioni". Poi le aspettative azzurre verso Euro 2024 e tanto altro ancora. Manchester City-Tottenham è live domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Una grande partita, un grandissimo avversario. Con Vicario che, tra i pali del suo Tottenham, punterà anche a fermare Haaland, l'uomo che segna sempre. L'appuntamento da non perdere è per domenica alle 17.30, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, Manchester City contro Tottenham. In Premier Vicario ci è arrivato nell'estate del 2023 via Empoli, subito titolare dei pali di una delle big del calcio di sua maestà: "E’ sempre stato un mio grande sogno - dice Vicario a Sky Sport -, penso sia il campionato più entusiasmante del mondo. Sia da fuori che da dentro". Ma come si ferma il Manchester City? "Innanzitutto con il rispetto, soprattutto bisogna partire da lì e bisogna avere rispetto per loro e per noi stessi. Di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, prendendo le ottime cose fatte e lavorando. Penso sia la parola chiave per affrontare questa grande partita che ci aspetta. Ma indipendentemente dall’avversario dobbiamo provare a non porci limiti". E su Haaland: "Come si ferma? Questa è un’altra bella domanda, non ha bisogno di presentazioni. Sappiamo che il pericolo te lo può creare in una frazione di secondo. E’ sempre lì a caccia del momento, della preda. Si analizzerà come abbiamo fatto sempre, con grande rispetto".