Per Tom Lockyer ulteriori accertamenti dopo aver avuto un arresto cardiaco nella partita contro il Bournemouth. Lo rende noto il Luton Town tramite un comunicato. Il giocatore sta aspettando i risultati degli esami per poter procedere con il percorso di guarigione. Lo scorso maggio, Lockyer aveva accusato un malore durante la finale playoff di Championship contro il Coventry e un mese dopo aveva ottenuto il permesso dei medici per poter riprendere l'attività sportiva

Ulteriori accertamenti per Tom Lockyer dopo l' arresto cardiaco accudato durante la partita del Luton Town contro il Bournemouth . Il 29enne difensore gallese si trova ancora in ospedale per ulteriori accertamenti ed ecografie e sta aspettando i risultati delle analisi per poter definire il processo di guarigione. Il club non è in grado di fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni e chiede ai media di aspettare aggiornamenti che veranno pubblicati sui canali ufficiali del Luton . Infine, la società inglese augura una buona guarigione a Lockyer e chiede il rispetto della sua privacy e della sua famiglia durante questo momento di difficoltà.

Cosa è successo a Lockyer durante Bournemouth-Luton

Tom Lockyer, che è capitano del Luton Town, ha accusato il malore durante la partita contro il Bournemouth ed è collassato in campo. Dopo l'intervento dei medici in campo, il direttore di gara ha sospeso il match, per poi rinviarlo, mandando le squadre negli spogliatoi. Il giocatore è stato poi portato in ospedale "vigile e reattivo", come riportato da Sky Sports. Lockyer aveva già avuto un arresto cardiaco lo scorso maggio a Wembley durante la finale promozione vinta contro il Coventry. Dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ha ottenuto il via libera dei medici un mese dopo per tornare a giocare.