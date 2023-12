United ko con il West Ham: i risultati della 18^

Ancora errori in difesa e lo United scivola ulteriormente in classifica: la squadra di Ten Hag perde 2-0 contro il West Ham, con gli Hammers che scavalcano proprio i Red Devils. Nella partita del venerdì decisivo Zaniolo: suo il gol del pareggio allo scadere per l'Aston Villa (che aggancia momentaneamente in testa l'Arsenal) contro lo Sheffield. Tutti i risultati e gli highlights della 18^ giornata

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE