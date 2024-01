Il City torna secondo, Liverpool: poker al Chelsea

Calciomercato

Niente Fiorentina per Giovanni Reyna: lo statunitense va in prestito al Nottingham Forest. Il Benfica acquista il talentuoso 18enne Prestianni, Mirko Maric lascia il Monza e torna in Croazia, al Rijeka, sino a fine stagione. Dopo aver risolto il contratto con il Siviglia, Rakitic firma con l'Al-Shabab. Sono solo gli ultimi acquisti ufficializzati all'estero: ecco i principali in questa lista CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE