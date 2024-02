Al City basta un gol di Foden per piegare il Bournemouth e riportarsi a -1 dalla capolista Liverpool. Tutto facile per l'Arsenal, che cala il poker contro Il Newcastle e resta in scia delle prime due della classe. Il Brighton di De Zerbi, prossimo avversario della Roma in Europa League, si salva al 95' contro l'Everton. Cade in casa lo United, ko al 97' contro il Fulham. Ampie vittorie per Aston Villa e Crystal Palace. Ecco highlights, risultati e marcatori della 26^ giornata di Premier

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA