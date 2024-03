I Red Devils hanno incassato un'altra sconfitta nello scontro diretto con il City, la terza consecutiva contro i cugini. Un ko per lo United che, oltre ad aumentare ulteriormente la distanza in classifica dai Citizens, ha interrotto una striscia che durava da 144 partite in cui, in vantaggio alla fine del primo tempo, non si erano mai fatti rimontare. E per i ragazzi di Guardiola è stato un derby a suo modo "storico"...

