ePremier League 2024 le Finals su Sky Sport

In Inghilterra è il momento delle fasi finali della sesta ePremier League della storia. In campo tutti e 20 i club inglesi della Premier e tantissimi fuoriclasse del joypad: appuntamento domenica 24 marzo alle 19.55 su Sky - Sky Sport Arena - e Youtube Live ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Ormai lo sappiamo: la Premier League da anni è la migliore lega di calcio al mondo. Probabilmente si può dire la stessa cosa anche della ePremier League, piena zeppa di talenti assoluti in ogni squadra. È calcio virtuale, ma le emozioni sono reali: guardare per credere. Nel weekend le 20 squadre della ePremier scendono in campo per dare spettacolo nell’evento targato Premier League – quindi, una garanzia – giocato su EA FC 24. In parole povere, l’equivalente esport della Premier, per Xbox e Playstation.

Il percorso che porta alla Grand Final A gennaio si è giocata la fase a gironi, ora è il turno dei playoff, attendendo su Sky Sport le Grand Final di domenica sera che metterà in palio la sesta ePremier League. Man City, Brighton, Luton e Liverpool hanno vinto i rispettivi gironi e attendono i loro avversari ai quarti di finale. Le altre 16 squadre si sfideranno in due round di playoff, senza loser bracket. Tradotto: basta perdere una partita, e si va a casa. La modalità sarà “collaborativa”: i 4 giocatori delle due squadre giocheranno su entrambe le console: una partita su Play, una su Xbox e poi si sommano i risultati per determinare la squadra vincitrice.

Premi e protagonisti I temi per gli appassionati (e non) non mancano, a partire dal super-protagonista Tekkz che dopo avere vinto con il Liverpool ora guida il Man City. O la presenza di altri tre ex campioni d’Inghilterra come Tom, GoalPoacher e Shellzz. Oltre al prestigiosissimo trofeo, i 40 player (20 su Xbox, 20 su Playstation) delle 20 squadre si contenderanno un montepremi da 100.000 sterline, ma non è finita qui. Infatti, il vincitore si qualificherà anche all’ FC Pro 24 World Championship (il Mondiale che si giocherà in Arabia Saudita), mentre i primi 4 classificati saranno tra i player che a maggio si contenderanno la nuova eChampions League, con lo stesso meccanismo del calcio.

La ePremier League Grand Final in tv Su Sky Sport Arena seguiremo la diretta dell’evento degli Elstree Studios di Londra dalle 19.55, con la possibilità di interagire da casa. Infatti, la ePremier League sarà in streaming anche sul canale Youtube di Sky Sport, dove potrete commentare live con noi tutte le partite e diventare protagonisti della nostra diretta. In cuffia, con Luca Mastrorilli ci sarà Matteo “RiberaRibell” Ribera – ex pro player, ora caster e content creator - per commentare tutte le emozioni della ePremier League. Chi saranno i prossimi campioni?