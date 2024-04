Dal calcio al biliardo, dal prato del campo al panno verde. La 'seconda vita' di Troy Deeney (grande appassionato anche di golf) sarà legata ancora al green. 36 anni da compiere a giugno e ritiratosi da qualche mese, l'ex calciatore inglese è diventato un giocatore biliardo e parteciperà al suo primo torneo professionistico . Ha ricevuto, infatti, la wildcard per il UK Open di Telford, in Inghilterra, in programma il 7 maggio. "Il mio obiettivo è contribuire a promuovere questo sport - ha raccontato ai microfoni di Sky Sports -. È qualcosa di diverso, completamente nuovo, ma mi piace semplicemente spingermi un po' oltre i limiti e vedere come va. Ho sempre avuto un profondo rispetto per ogni atleta di qualsiasi professione. Per fare quello che fanno ci vogliono ore e anni di pratica e dedizione, quindi perché non provarci quando si presenta l'opportunità?".

"L'obiettivo è non mettermi in imbarazzo"

Appesi gli scarpini al chiodo dopo l'esperienza finale da giocatore-allenatore del Forest Green (club di League Two), Deeney ha proseguito solamente l'avventura da mister ma è stato esonerato dopo 6 giornate. E allora, con un po' di tempo a disposizione, ha deciso di dedicarsi al biliardo. Ma preferisce volare basso e in vista del torneo ha spiegato: "L'obiettivo è andare lì e non mettermi in imbarazzo a dire il vero. Non puoi di certo aspettarti di allenarti qualche mese, magari con una birra in mano, e battere avversari che giocano da anni. Ma so che non appena sarò coinvolto, la mia competitività verrà fuori comunque". Classe '88, Deeney nella carriera da calciatore ha disputato 165 partite in Premier League con 47 gol, legando il suo nome soprattutto al Watford, con cui ha giocato dal 2010 al 2021 per un bottino complessivo di 140 reti.