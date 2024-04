Se fosse stato sempre così, non avremmo vissuto partite che hanno fatto la storia dell'FA Cup, gare che - senza la regola del replay - non sarebbero mai esistite. La mente torna subito al più incredibile derby del Merseyside nella storia (il 4-4 fra Everton e Liverpool del 20 febbraio 1991), coi Reds in vantaggio quattro volte, ma sempre recuperati e alla fine eliminati nel secondo replay. Oppure Manchester United-Arsenal dell'aprile 1999, vinta dalla squadra di Fergugon 2-1 (reti di Beckham, Bergkamp e Giggs)…





Replay protagonisti anche della finale del 1981 tra il Tottenham e il Manchester City. Dopo l'1-1 della prima sfida, gli Spurs vinsero 3-2 (doppietta di Villa) conquistando la sesta FA Cup della loro storia. Opposto invece l'epilogo della sfida fra i due club nel quarto turno dell'edizione 2004: un 4-3 in trasferta per il City di Keegan che rimontò tre gol di svantaggio in inferiorità numerica...