Svolta in FA Cup: dal prossimo anno via i replay

La Federcalcio inglese ha accolto la richiesta dei club di abolire i replay per alleggerire il calendario. Dal prossimo anno, per tutti i turni, in caso di parità non si rigiocherà più la partita a campo invertito ma si faranno i supplementari e (eventualmente) i rigori

Svolta storica in FA Cup: dal prossimo anno non ci saranno più i replay, ma in caso di parità si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Una rivoluzione richiesta dai club e approvatra dalla Federcalcio inglese per rendere il calendario meno fitto. I replay era già stati aboliti dal quinto turno in avanti a partire dalla stagione 2018/19. Un'altra novità è l'esclusività: con l'ingresso delle squadre di massima divisione gli incontri si disputeranno soltanto nei weekend, durante i quali ci sarà lo stop del campionato.

Da United-Arsenal al derby di Liverpool: i replay storici Se fosse stato sempre così, non avremmo vissuto partite che hanno fatto la storia dell'FA Cup, gare che - senza la regola del replay - non sarebbero mai esistite. La mente torna subito al più incredibile derby del Merseyside nella storia (il 4-4 fra Everton e Liverpool del 20 febbraio 1991), coi Reds in vantaggio quattro volte, ma sempre recuperati e alla fine eliminati nel secondo replay. Oppure Manchester United-Arsenal dell'aprile 1999, vinta dalla squadra di Fergugon 2-1 (reti di Beckham, Bergkamp e Giggs)...

Quante battaglie tra Tottenham e City Replay protagonisti della finale del 1981 tra il Tottenham e il Manchester City. Dopo l'1-1 della prima sfida, gli Spurs vinsero 3-2 (doppietta di Villa) conquistando la sesta FA Cup della loro storia. Opposto invece l'epilogo della sfida fra i due club nel quarto turno dell'edizione 2004: un 4-3 in trasferta per il City di Keegan che rimontò tre gol di svantaggio in inferiorità numerica...