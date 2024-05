Manchester City vince la Premier League se: le combinazioni con l'Arsenal

OPTA

L'Opta Power Ranking è il sistema che assegna un indice da 0 a 100 e classifica oltre tredicimila squadre in tutto il mondo: il City delle meraviglie di Pep Guardiola comanda la classifica (punteggio di 100 su 100), ma sul podio c'è anche un'italiana. Dalla Serie A quattro in top 20 e dodici totali tra le prime cento. L'ultima in assoluto gioca in Estonia, ha un indice di zero e perde praticamente sempre