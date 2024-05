Il prossimo 6 giugno sarà una data importante per i club di Premier League che saranno chiamati a decidere o meno se abolire il VAR in vista della prossima stagione. La proposta dell'abolizione è stata avanzata dal Wolverhampton con un comunicato ufficiale. "La nostra posizione è che il prezzo che stiamo pagando per un piccolo miglioramento nell’accuratezza delle decisioni arbitrali è in contrasto con lo spirito del nostro gioco e per questo dovremmo smettere di utilizzarla a partire dalla prossima stagione. Non vogliamo incolpare nessuno e tutti hanno lavorato per trasformare il maggiore utilizzo della tecnologia in un successo, ma vogliamo il risultato migliore per il calcio". Affinché il VAR venga abolito servirà una maggioranza di 2/3, dunque che 14 club su 20 votino a favore della proposta dei Wolves.