Dall'infortunio che lo costringerà a saltare gli Europei alla stima per Paulo Fonseca e non solo. Nicolò Zaniolo, attualmente all'Aston Villa, si racconta in un'intervista rilasciata a 'la Gazzetta dello Sport', partendo proprio dalla sua assenza agli Europei: "Il morale è un po' basso. Ci credevo, volevo esserci a tutti i costi. Mi impegnerò ancora di più per esserci al Mondiale, il mio obiettivo diventa quello". L'ex Roma attualmente vive e gioca in Inghilterra ma l'Italia gli manca: "Le possibilità di tornare in Italia? Non so quante ce ne siano. Leggo dell'interesse della Fiorentina e mi fa piacere, ma è molto presto per sapere dove giocherò. L'Italia mi manca ma oggi è tutto possibile".