Si avvicina l'inizio della nuova Premier League, torneo al via il prossimo 16 agosto. Tantissimi i campioni presenti e ora anche il nuovo pallone ufficiale: prevalentemente bianco, con dettagli gialli e viola, presenta novità e richiami a storici elementi grafici. "Ispirato dal passato, pronto per il futuro", recita la presentazione.

IL CALENDARIO DELLA PREMIER LEAGUE 2024/25