Lo ha annunciato l'allenatore Postecoglou in conferenza stampa. Il centrocampista aveva postato sui social un video mentre inalava da un palloncino il protossido di azoto, il gas esilarante che in Inghilterra è ribattezzato "hippy crack". Nonostante sia piuttosto diffuso tra i giovani, in Gran Bretagna il suo utilizzo per scopi ricreativi è reato dal 2023. La Premier torna venerdì 16, live su Sky e in streaming su NOW

