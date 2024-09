Liverpool ko in casa. Doppio Haaland, rimonta City

Nelle partite del sabato della 4^ giornata di Premier, lo United passa 3-0 a Southampton. City sotto in casa col Brentford dopo 1' ma poi ci pensa il solito Haaland (già 9 gol in campionato) con una doppietta. Il Liverpool, prossimo avversario del Milan in Champions, subisce il primo gol stagionale e perde in casa col Nottingham Forest. Alle 21 in campo il Chelsea. Domani si chiude il turno col derby Tottenham-Arsenal e con il Newcastle in casa dei Wolves

