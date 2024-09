Guardiola-Arteta, amici geniali diventati rivali

La nuova rivalità. L'allievo e il maestro. Una partita da titolo. Manchester City-Arsenal ormai ha tanti nomi ma ce ne sono soprattutto due che la stanno trasformando in una partita generazionale. Pep e Mikel. Arteta venera Guardiola che, a sua volta, ammira quel ragazzo basco che non si è limitato a fargli da vice. Lo ha contraddetto, stimolato, anche copiato visto che a bordocampo sono identici nel muoversi, gesticolare, reagire. Eppure Mikel è riuscito a farsi soffiare il titolo da Pep nelle ultime due stagioni , anche con qualche critica tipo a marzo quando è andato a Manchester a giocare per il pareggio. Per molti, in Inghilterra, un'ammissione di inferiorità. Per Arteta semplicemente intelligenza, perché sapeva che altrimenti avrebbe vinto Guardiola.

In 9 partite contro Pep, Mikel ne ha vinta solo una

Per uomini forse, più che per idee. Perché di quelle Mikel ne ha a pacchi, soprattutto quando si tratta di psicologia. Esempio: ha organizzato una cena con tutta la rosa assumendo ex ladri professionisti travestiti da camerieri. A fine serata i giocatori avevano le tasche vuote e la lezione era: state sempre all'erta, calcolate l'imprevisto. Ha perfino preso un cane che vive nel centro sportivo e lo ha chiamato Win. Vittoria. Tutto per trasmettere la mentalità vincente, perché un trofeo pesante è l'unica cosa che manca al suo Arsenal. Come anche una vittoria convincente contro il City: in 9 partite contro Pep, Mikel ne ha vinta solo una, l'anno scorso, pure piuttosto fortunata. In attesa del decimo capitolo della storia di due amici geniali diventati rivali.