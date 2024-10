Premier League, Nottingham Forest multato per aver criticato il Var sui social

Cosa era successo

"Tre decisioni pessime - tre rigori non assegnati - che semplicemente non possiamo accettare", aveva scritto il Forest sul proprio account ufficiale X, accusando il responsabile del VAR di essere un tifoso del Luton, anch'esso in lotta per non retrocedere. La Football Association ha ritenuto che tali commenti avessero gettato discredito sul calcio "implicando pregiudizi e/o mettendo in dubbio l'integrità degli arbitri" e ha deferito la questione a un comitato di regolamentazione. "Estremamente deluso", il Forest ha ritenuto la multa "totalmente sproporzionata" e ha annunciato ricorso in appello, si legge in un comunicato del club, che ha concluso la stagione 2023-'24 al 17/o posto, sei punti davanti al Luton, retrocesso insieme a Burnley e Sheffield United.