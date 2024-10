Il Manchester United ha espresso la volontà di pagare la clausola rescissoria che lega Rúben Amorim allo Sporting, in modo da ingaggiare il portoghese come nuovo allenatore al posto di Erik Ten Hag (esonerato dopo la sconfitta contro il West Ham). La conferma arriva direttamente dal club di Lisbona, che ha pubblicato questo comunicato ufficiale: "Il Manchester United FC ha espresso interesse ad assumere l'allenatore Rúben Amorim, facendo riferimento al Consiglio di Amministrazione dello Sporting, ai termini e alle condizioni previste dal contratto di lavoro in vigore tra la Società e l'allenatore, in particolare per la rispettiva clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Il Manchester United FC ha manifestato interesse a corrispondere allo Sporting il valore della suddetta clausola". Un comunicato necessario da parte dello Sporting: dato che la società portoghese è quotata in borsa, è opportuno avvisare gli investitori. Quando la clausola rescissoria sarà a tutti gli effetti pagata, a quel punto i dirigenti del Manchester United potranno parlare direttamente con Amorim, che ha intenzione di accettare l’incarico dei Red Devils.