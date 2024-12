Glielo stanno dicendo in molti: “Guardiola sta tornando sulla terra”. Il suo City non è più la squadra imbattibile: "Ma è giusto così, perché può permettere di riprogrammare il futuro". Come uscirne? A Sky Sports UK, l’allenatore ne ha parlato apertamente in esclusiva a Pat Davidson, cercando di analizzare nel dettaglio quali siano i problemi, le cause e quali le possibili soluzioni