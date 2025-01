Cosa c'entra "You’ll never walk alone" con la rivalità tra Liverpool e Man United

La rivalità tra Liverpool e Manchester United è una delle più sentite in Inghilterra e in Europa e tra le tante ragioni del contendere c'è anche "You'll Never Walk Alone", perché secondo alcuni tifosi dei Red Devils il primo stadio a cantarla fu Old Trafford e non Anfield. Oggi l'inno dei Reds è conosciuto in tutto il mondo, ma la sua storia la conoscono pochi...