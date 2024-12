Nonostante l'ultima sconfitta contro il Fulham, i risultati in campo sorridono al club dei 'Gabbiani', così come il bilancio. Il presidente Tony Bloom, genio della statistica ed ex giocatore professionista di poker, sta trasformando anno dopo anno una piccola realtà in una potenza della Premier League. Merito delle sue intuizioni sul mercato, che hanno portato a Brighton tanti talenti da rivendere e un giovane allenatore, Fabian Hurzeler, che sembra aver già fatto dimenticare Roberto De Zerbi