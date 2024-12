Episodio particolare nel corso di Tottenham-Chelsea, spettacolare derby di Londra vinto 4-3 dai Blues: Enzo Fernandez, autore del terzo gol degli ospiti, stava per togliersi la maglia per esultare... ma Nicolas Jackson glielo ha impedito. L'attaccante senegalese, infatti, ha tirato giù la maglia del compagno di squadra quando ha visto che la stava per lanciare via, evitando all'autore del gol di rimediare un giallo inutile. Il video dell'episodio è diventato virale sul web

