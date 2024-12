Che problema ha il Tottenham Hotspur?

Uno stadio tra i più belli del mondo, strutture all'avanguardia, giocatori e allenatori di primissimo livello: eppure vincono gli altri. Al Tottenham non sanno più cosa significhi sollevare un trofeo, l'ultimo campionato risale addirittura al 1961. La colpa, secondo i tifosi, è del presidente Daniel Levy, troppo impegnato a incassare e troppo poco interessato a spendere per fare il salto di qualità. Come disse Antonio Conte durante il suo ultimo giorno a Londra: "Al Tottenham manca l'ambizione"