Nessuno o quasi lo conosceva lo scorso 22 settembre, quando nella sfida di andata tra City e Arsenal, oltre che per il fatto che fosse la sua gara d'esordio, si è reso protagonista, suo malgrado, del finale burrascono, finendo per essere insultato da Haaland. Che però ora avrà imparato a conoscerlo: non solo ha segnato il suo primo gol in carriera tra i grandi nel 5-1 col quale l'Arsenal ha sfondato il City, ma in più si è preso il lusso di scimmiottare il norvegese. A soli 18 anni