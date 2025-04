Così Jurgen Klopp ha voluto omaggiare il 'suo' Liverpool dopo la conquista della Premier League: "Super riconoscente per il passato, super felice del presente ed estremamente positivo per il futuro!". Il tedesco aveva salutato Anfield un anno fa inneggiando al nome di Slot. E dopo la vittoria di pochi giorni fa Slot ha ricambiato con lo stesso coro

Un legame indissolubile. Anche perché, come dice quella canzone da pelle d'oca che tutti hanno cantato insieme, a Liverpool non si cammina mai soli . E solo non lo era nemmeno Jurgen Klopp, lontano ma vicino, legato al 'suo' Liverpool anche un anno dopo l'addio, festeggiando idealmente, pure lui, sotto la Kop. "Super riconoscente per il passato, super felice del presente ed estremamente positivo per il futuro!" - ha scritto Klopp su Instagram, postando una foto della festa di Anfield e di quella squadra che anche lui ha costruito negli anni.

Quel coro "ricambiato" a distanza di un anno

La Premier numero venti, dominata, con un nuovo padrone della panchina. Quell'Arne Slot che lo stesso Jurgen aveva omaggiato nel suo farewell, il giorno dell'addio. Ecco, la prima fotografia è del maggio del 2024, l'ultima di Kloppo ad Anfield. Saluta tutti, lo fa a centrocampo, microfono in mano; lo fa dicendo che "change is good", il cambiamento è giusto, e poi lancia il coro per Arne Slot, seguito da un "la-la-la-la-la" che conosciamo bene, cioè l'intramontabile motivo del Live Is Life degli Opus dello storico riscaldamento ballato di Maradona. Seconda fotografia: Arne Slot prende il microfono durante i festeggiamenti per la Premier vinta pochi giorni fa e ricambia "Jurgen Klopp… la-la-la-la-la". No, nessuno cammina mai solo da quelle parti.