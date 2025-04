Il Liverpool è campione d'Inghilterra, eppure Federico Chiesa potrebbe non ricevere la medaglia al termine della stagione. Una sitazione particolare, con l'italiano che quest'anno ha giocato solo 37' minuti in quattro partite: è questa infatti la motivazione, perché per ricevere il riconoscimento serve che le presenze in campionato siano almeno cinque. In tal senso, Chiesa ha ancora quattro chance, visto che i Reds hanno conquistato il titolo con quattro giornate di anticipo e mancano ancora le partite con Chelsea, Arsenal, Brighton e Crystal Palace.