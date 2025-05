Pep Guardiola sembra aver chiaro che ne sarà del suo futuro post Manchester City. L'allenatore spagnolo, intervistato da ESPN, ha rivelato di volersi prendere una pausa al termine del contratto nel 2027. "Dopo la scadenza del contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa". Nel pre partita di City-Wolves ha poi chiarito: "Non ho detto che me ne andrò nè ora nè a fine stagione" MANCHESTER CITY-WOLWES LIVE

"Dopo la scadenza del contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa". Intervistato da ESPN, Pep Guardiola ha parlato di cosa ne sarà del suo futuro. Il contratto con il club di Manchester scadrà nel 2027 e dunque nel giugno di quell'anno le strade del City e di Pep -arrivato in Premier nel 2016- potrebbero separarsi. Un binomio vincente, che ha portato alla conquista di sei titoli in Premier e alla vittoria della Champions League nella stagione del triplete 2022/23. Attualmente terzo a -18 punti dai neocampioni del Liverpool, il Manchester City sta lottando per un posto in Champions in quella che è stata un'annata non sempre facile.

"Ci sono nuove sfide da allenatore: non so che succederà" Guardiola ha parlato del ricordo che il mondo del calcio avrà di lui: "Tutti gli allenatori vogliono vincere per poter svolgere un lavoro memorabile, ma credo che i tifosi del Barcellona, ​​del Bayern Monaco e del City si siano divertiti a guardare le mie squadre giocare. Non credo che dovremmo mai vivere pensando se saremo ricordati o meno. Quando moriamo, le nostre famiglie piangono per due o tre giorni e poi basta: vieni dimenticato. Nella carriera degli allenatori ci sono allenatori bravi e allenatori cattivi, l'importante è che quelli bravi vengano ricordati più a lungo". L’allenatore spagnolo ha concluso: "La cosa più importante non è quello che la gente pensa di te, dopotutto, la nostra vita da calciatori è stata molto bella. Ci sono nuove sfide da allenatore, non so cosa succederà in futuro e alla fine questo non importa".