Il Liverpool vince, la Terra trema. Ma in senso letterale. È ciò che un team di ricercatori dell’Università di Liverpool ha registrato nel corso della partita – decisiva per l’assegnazione del titolo della Premier ai Reds – contro il Tottenham: a ogni gol di Salah e compagni (e alla fine sono stati 5…), Anfield ha tremato. Vere e proprie onde sismiche, misurate con apparecchiature all’avanguardia ed equiparabili a tanti piccoli “terremoti”. Lo studio era stato “apparecchiato” dagli scienziati del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Oceano e dell'Ambiente dell'Università di Liverpool, che attendendosi una risposta del genere dal pubblico di Anfield si sono presentati allo stadio con lo stesso tipo di strumentazione che solitamente si utilizza per monitorare regioni a rischio sismico come il Cile o l'Italia. E a ogni festeggiamento dei 60mila sugli spalti sono stati in grado di catturare i movimenti del terreno. I dati del laboratorio hanno confermato la correlazione tra gol e attività sismica.