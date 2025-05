L'attaccante del Forest Taiwo Awoniyi è stato operato all'intestino dopo un violentissimo impatto contro il palo nei minuti finali dell'ultimo Nottingham Forest-Leicester. Per assicurare un corretto percorso operatorio e limitarne i movimenti è stato indotto il coma. Lo riporta 'Sky Sports UK'

Lo scontro con il palo, gli ultimi minuti in cui è rimasto in campo e l'operazione d'urgenza all'addome. Taiwo Awoniyi è ora in coma farmacologico ma, riporta dall'Inghilterra Sky Sports UK, non ci sono indizi che facciano pensare al fatto che l'attaccante del Forest sia in pericolo. Il coma indotto - si legge - contribuirà a limitare i suoi movimenti e a regolare la sua frequenza cardiaca dopo l'intervento.

La ricostruzione Sono i minuti finali di Nottingham Forest-Leicester, partita chiave per il sogno Champions del Forest. Punteggio sul 2-2, minuto numero 88: nel contropiede dei padroni di casa, Taiwo Awoniyi riceve un passaggio orizzontale in area sul secondo palo. Il suo tentativo in scivolata di correzione in rete termina clamorosamente fuori da pochi passi (azione, peraltro, inutile, visto il netto fuorigioco segnalato successivamente); ma l'aspetto spaventoso dell'azione è il suo violentissimo impatto col palo. L'attaccante riceve le classiche cure, ma non abbandona il campo, provando a completare gli ultimi minuti di partita. Awoniyi ha riportato una perforazione dell'intestino, scrive Sky Sports.

L'operazione e il comunicato del Forest L'attaccante nigeriano è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale lunedì sera, dopo che ulteriori accertamenti svolti dal personale medico del Forest avevano rivelato la serietà delle sue condizioni. Martedì è stato il giorno dell'intervento chirurgico addominale. Sempre martedì, tramite un comunicato ufficiale, il Forest ha fatto sapere che Awoniyi "si sta riprendendo bene" dopo l'operazione.

Anche il numero uno Marinakis in campo Subito dopo la partita avevano fatto discutere le immagini del proprietario del club, il greco Evangelos Marinakis, sceso in campo a colloquio con l'allenatore Nuno Espirito Santo. Tra le varie ipotesi, una strigliata per il mancato risultato (ribadiamo, fondamentale per il sogno Champions League) contro un club già retrocesso come il Leicester. Tramite lo stesso comunicato che aggiornava sulle condizioni di Awoniyi, il Forest ha fatto sapere che l'intervento di Marinakis era proprio dovuto alla permanenza in campo dello stesso Awoniyi, visibilmente dolorante: "La verità è che non c'è stato alcun confronto con Nuno o con altri, né in campo né all'interno dello stadio - scrive il club -, eravamo tutti frustrati perché l'equipe medica non avrebbe mai dovuto permettere al giocatore di continuare".