CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 1-0

Marcatore: 16' Eze

Prima storica vittoria in FA Cup per il Crystal Palace, che si è imposto a Wembley contro il Manchester City di Guardiola per 1-0. Decisivo il gol di Eze al 16' minuto, che ha battuto Ortega con un interno destro su cross di Munoz. Finale emozionante, con i Citizens che al 36' hanno avuto l'opportunità di pareggiare su calcio di rigore: fallo di Mitchell su Bernardo Silva, dagli 11 metri va Marmoush che si fa respingere la conclusione da un ottimo Henderson. Nel secondo tempo Haaland e compagni attaccano a testa bassa (81% di possesso palla al termine del match) ma non riescono a scardinare la difesa della squadra di Glasner che riesce anche a raddoppiare con Munoz al 58', ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Dopo 10 interminabili minuti di recupero il Crystal Palace può gioire e festeggiare per la prima volta nella sua storia la FA Cup. Seconda sconfitta consecutiva in finale per il Manchester City, che nella scorsa stagione si era dovuto arrendere ai "cugini" dello United.