Liverpool, auto sulla folla durante parata squadra

Un portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato: "Chiediamo alla gente di non fare speculazioni sulle circostanze dell'incidente di stasera in Water Street, nel centro di Liverpool. "Possiamo confermare che l'uomo fermato è un britannico bianco di 53 anni, originario della zona di Liverpool. Sono in corso indagini approfondite per stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione".