Liverpool-Simply the best: lo speciale oggi su Sky

La grande stagione in Premier League del Liverpool rivissuta 'in musica' attraverso i gol dei protagonisti. Ce li racconta lo Speciale 'Liverpool - Simply the best', in onda stasera su Sky Sport Uno alle 20 e alle 23.30 e disponibile on demand

“The Best”, canzone più nota come “Simply the best”, scritta per Bonny Tyler nel 1988 e portata al successo l’anno successivo da Tina Turner, è presto diventata un brano ricorrente anche in ambito sportivo. Inno non ufficiale dei Rangers di Glasgow e associata ad Ayrton Senna dopo che Turner la dedicò al pilota brasiliano durante un suo concerto nel 1993, ma non solo, simboleggia un’idea di grandezza assoluta.

Al termine di una stagione che ha riportato ad Anfield il titolo della Premier League, tra i Reds non poteva che essere abbinata a Mo Salah, autore in campionato di 29 gol e 18 assist. Ma non è questo l’unico brano che fa da colonna sonora alla splendida annata della squadra di Arne Slot: ne abbiamo selezionati molti altri per accompagnare le reti di tutti i marcatori del Liverpool. Da “Anfield Row” dei The View a “Liverpool drive” di Chuck Berry, un unico filo conduttore tra parole e musica, sintesi di poesia e maestria. Appuntamento stasera alle 20 e alle 23.30 su Sky Sport Uno; martedì alle ore 22.45 su Sky Sport Uno ed a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW. Disponibile on demand.