Diogo Jota era un attaccante duttile, capace di svariare sul fronte offensivo. Non un bomber in senso stretto, ma abile nella realizzazione. Le triplette erano la sua firma: nel 2016 va all'Atletico Madrid che, però, lo gira immediatamente in prestito al Porto. Pronti e via e alla prima presenza da titolare mette a segno una tripletta (nel primo tempo) nella partita contro il Nacional. Capitolo Wolves: dopo la promozione in Premier ne fa tre al Leicester nel 2019, la prima tripletta di sempre del club nel massimo campionato inglese e la prima in Premier di un portoghese dal 2008, cioè dai tempi di Cristiano Ronaldo. Era anche nella cerchia dei pochi giocatori capaci di firmare un hat-trick in Champions, nel 2020 con la maglia del Liverpool e contro l'Atalanta.