Lo ha portato al Liverpool, comprandolo dal Wolverhampton. Nel giorno della sua morte, avvenuta in un incidente stradale in Spagna (e di suo fratello André Silva), Jurgen Klopp è emozionato e il suo messaggio sui social è da brividi: "Questo è un momento in cui faccio fatica a dire qualcosa. Deve esserci uno scopo più grande, ma io non lo vedo. Sentire la notizia della morte di Diogo e di suo fratello André, mi ha spezzato il cuore. Diogo è stato non soltanto un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e un padre amorevole e premuroso. Ci mancherà tantissimo. Tutte le mie preghiere, i miei pensieri e la forza possa andare a Rute, i ragazzi, la famiglia, gli amici e tutti quelli che li amano. Riposa in pace".