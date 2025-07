Il cordoglio via social dell'attaccante egiziano dopo la morte del compagno di squadra, Diogo Jota: "Sono davvero senza parole. I compagni di squadra vanno e vengono ma non così. Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non ci sarà quando torneremo"

La scomparsa improvvisa di Diogo Jota e di suo fratello André ha lasciato sgomento il mondo del calcio. In particolare i compagni di Liverpool che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo da vicino negli ultimi anni. Tra questi anche Mohamed Salah che ha voluto ricordare il portoghese con un messaggio condiviso sui propri canali social: "Sono davvero senza parole - si legge nel post su Instagram -. Fino a ieri, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe spaventato nel tornare a Liverpool dopo la pausa. I compagni di squadra vanno e vengono ma non così. Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non ci sarà quando torneremo. Il mio pensiero va a sua moglie, ai figli, e ovviamente ai suoi genitori che improvvisamente hanno perso i loro figli. Chi è vicino a Diogo e suo fratello André ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Non saranno mai dimenticati".