Maresca: "Interesse Manchester City o Juventus? Solo speculazioni di mercato..."chelsea
L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Newcastle spegnendo le voci su un suo possibile addio al Chelsea. E anche Pep Guardiola ha detto la sua sul futuro della panchina del Manchester City...
In vista della sfida contro il Newcastle, in programma sabato 20 dicembre alle 13:30 (diretta su Sky Sport e streaming su NOW), l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha spento alcune voci circolate sul suo futuro. Queste le parole in conferenza stampa con cui ha smentito le indiscrezioni su un possibile approdo al Manchester City: "Solo speculazioni. Sono orgoglioso di essere al Chelsea e non faccio caso a queste cose. Una settimana fa era successo lo stesso anche a proposito della Juventus".
Maresca: "Orgoglioso di essere al Chelsea"
Sul futuro, Maresca ha aggiunto: "Ho firmato un contratto fino al 2029. Il mio obiettivo, come ho detto più volte, è solo questo club. Sono molto orgoglioso di essere qui". Infine Maresca è tornato a parlare anche della tensione seguita alla gara con l’Everton, quando aveva parlato delle "peggiori 48 ore" da quando è arrivato al Chelsea. L’allenatore ha chiarito i rapporti con la proprietà: "Se ne ho parlato con loro? Sì, ma non di quella conferenza. Abbiamo parlato di altre cose".
Guardiola: "Lascerò il City a... 75-76 anni!"
Poche ore dopo anche Pep Guardiola è tornato a parlare del proprio futuro sulla panchina del Manchester City. In conferenza stampa, l’allenatore dei Citizens ha risposto con ironia alle domande legate ai rumors su Maresca: "Negli ultimi tre o quattro anni, ogni volta che arriva un certo periodo mi chiedete del mio futuro. Quindi sì, prima o poi, a 75 o 76 anni, lascerò il Man City. Mi restano ancora 18 mesi di contratto. Sono molto contento, felice ed entusiasta dello sviluppo della squadra".