In vista della sfida contro il Newcastle , in programma sabato 20 dicembre alle 13:30 (diretta su Sky Sport e streaming su NOW ), l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha spento alcune voci circolate sul suo futuro. Queste le parole in conferenza stampa con cui ha smentito le indiscrezioni su un possibile approdo al Manchester City : "Solo speculazioni. Sono orgoglioso di essere al Chelsea e non faccio caso a queste cose. Una settimana fa era successo lo stesso anche a proposito della Juventus ".

Maresca: "Orgoglioso di essere al Chelsea"

Sul futuro, Maresca ha aggiunto: "Ho firmato un contratto fino al 2029. Il mio obiettivo, come ho detto più volte, è solo questo club. Sono molto orgoglioso di essere qui". Infine Maresca è tornato a parlare anche della tensione seguita alla gara con l’Everton, quando aveva parlato delle "peggiori 48 ore" da quando è arrivato al Chelsea. L’allenatore ha chiarito i rapporti con la proprietà: "Se ne ho parlato con loro? Sì, ma non di quella conferenza. Abbiamo parlato di altre cose".